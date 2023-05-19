Таксист разбил телефон отказавшейся оплатить поездку москвички

В Москве таксист разбил iPhone пассажирки, отказавшейся платить за поездку. Об этом 19 мая сообщил источник «Известий».

Девушка вызвала такси 17 мая. Сначала всё шло обычно, но в процессе поездки водитель начал грубить пассажирке. В ответ на грубость перевозчика в конце поездки москвичка отказалась платить. Во время разговора девушка держала в руках iPhone, который таксист у нее выхватил и бросил на асфальт. Затем мужчина уехал.

Горожанка обратилась в правоохранительные органы. По этому факту началась проверка.

О еще одном инциденте с участием водителя такси «Известия» сообщали 13 марта. Тогда жертвой таксиста стал директор балета Аллы Духовой «Тодес» Эдуард Богуславский: когда мужчина достал кошелек, чтобы расплатиться, водитель распылил ему в лицо газовый баллончик, а затем скрылся с места происшествия с деньгами.