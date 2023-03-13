Таксист ограбил директора балета «Тодес» в Москве

В Москве ограбили директора балета Аллы Духовой «Тодес» Эдуарда Богуславского. Об этом 13 марта рассказал источник «Известий».

Мужчина вместе с сыном отдыхал в центре Москвы и решил заказать такси. На вызов приехал автомобиль Kia Rio.

«Сама поездка прошла без происшествий, однако когда мужчина достал кошелек, чтобы расплатиться, водитель распылил ему в лицо газовый баллончик. Богуславский с сыном выскочили из такси, а водитель скрылся с места происшествия с деньгами», — рассказал источник.

В кошельке Богуславского было 15 тыс. рублей.

Ранее, 26 февраля, российский криптоблогер Юрий Бойцов рассказал, что его избили и ограбили на $284 тыс. во время отдыха на Бали. По его словам, четверо неизвестных ворвались к нему на виллу. Трое из них были русскоговорящие, один был индонезийцом в полицейской форме. Как рассказал блогер, нападавшие насильственным путем вывели деньги с его счетов и забрали паспорта.