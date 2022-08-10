Оценочное сужение: службы такси обяжут составлять рейтинги водителей

Все автопарки и сервисы онлайн-заказов такси будут обязаны составлять доступные для пассажиров личные рейтинги водителей. Им также запретят передавать заказы клиентов таксистам с непогашенной судимостью за преступления против жизни и здоровья. Эти и другие поправки в законопроект «Об организации перевозок пассажиров легковым такси» разработаны в Госдуме, выяснили «Известия». Некоторые из этих требований службы такси уже выполняют на добровольной основе, а часть предложений может забюрократизировать отрасль, полагают эксперты. Сами водители опасаются, что исполнение нового закона вынудит их на существенные траты. Законопроект может быть принят уже этой осенью.

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Новые требования для служб такси, агрегаторов заказов и водителей могут появиться ко второму чтению в проекте закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси», выяснили «Известия». В частности, речь идет об обязанности составлять личный рейтинг водителей и вести его в электронной форме, чтобы он был доступен клиентам при заказе машины.

— Некоторые службы такси ведут контроль качества и рейтинги, делают это открыто, на добровольной основе. Но в законодательстве это не прописано. Однако пассажир должен понимать, кто его повезет, насколько этот человек профессионален, какие у него складываются отношения с клиентами. К тому же рейтинг позволяет влиять на качество обслуживания, — пояснила «Известиям» одна из авторов поправок, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Помимо нее соавтором документа выступил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

Оценочное суждение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Справка «Известий» Законопроект правительства «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ» был принят Госдумой в первом чтении в июле 2022 года. Документ устанавливает требования, предъявляемые к водителям, оформлению машин, тарифам на перевозку пассажиров. Кроме того, предлагается создать три реестра: для служб заказа такси, для перевозчиков и для сбора сведений о транспортных средствах, которые водитель вправе использовать. Одним из самых обсуждаемых нововведений стала обязанность служб такси предоставлять ФСБ доступ к информационным системам и базам данных заказов. По информации «Известий», в окончательном чтении законопроект может быть принят уже в осеннюю сессию Госдумы.

Еще одна поправка предполагает запрет на передачу заказов водителям с неснятой и непогашенной судимостью за преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности.

Закон, устанавливающий запрет на работу таких граждан в такси, был принят в мае этого года. Однако тогда это касалось только водителей, работающих по трудовому договору. Теперь же поправка предъявляет те же требования к водителям легковых такси, не работающим по найму, то есть ИП или самозанятым.

По словам Яны Лантратовой, важно устранить правовой пробел в вопросе перевозки водителями с судимостью, особенно если речь идет об осужденных за педофилию. По ее словам, некоторые, прикрывшись ИП, могут заниматься перевозкой детей.

Оценочное суждение Фото: РИА Новости/Александр Уткин

Следующая поправка предлагает, что региональные реестры легковых такси должны содержать информацию о наличии в машинах кресел для перевозки детей.

— От многих мам слышу о проблеме уехать с маленьким ребенком. Особенно тяжело найти машину с креслом для грудничка. В приложениях такая опция есть, но по факту машину не найти. Важно понимать, сколько и какие кресла есть на самом деле у служб такси, — подчеркнула Яна Лантратова.

По информации «Известий», поправки уже получили предварительное одобрение комитетом Госдумы по транспорту и в скором времени будут официально внесены на рассмотрение парламента.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой оценить перспективы и поддержку предложенных парламентариями изменений. В пресс-службе кабмина посоветовали обратиться с этими вопросами в Минтранс. Получить оперативный комментарий министерства не удалось.

Услышат или нет?

— Мы приветствуем перевод большей части регулирования в онлайн. Например, в новом законопроекте предлагается создать три цифровых реестра: перевозчиков, легковых такси и служб заказа легковых такси. Они должны быть круглосуточно доступны всем исполнительным органам для соответствующих проверок. Это необходимо, чтобы любой гражданин, вызывая такси, мог мгновенно проверить: к легальной службе заказа такси он обращается, либо в сомнительную организацию, — заявил «Известиям» управляющий директор «Ситимобил» Анатолий Малышев.

Оценочное суждение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Однако, по его словам, некоторые поправки к законопроекту — это излишняя бюрократия.

— Например, наличие в региональных реестрах информации о детских креслах в автомобиле такси сложно осуществимо в реальности, так как вряд ли проверка информации будет проходить должным образом. Кресло может сломаться, испачкаться, водитель может просто не использовать его конкретно сегодня или одолжить соседу, — пояснил он.

А оснащение легкового такси устройством контроля за вниманием и усталостью водителя (это требование уже содержится в принятом в первом чтении проекте закона. — «Известия»), может быть, и разумное с точки зрения безопасности, но этот шаг требует значительных денежных вложений, полагает представитель бизнеса.

— Новое правило о запрете работать с непогашенной или неснятой судимостью не повлияет на работу нашего сервиса, потому что мы и так запрашиваем справку о ее отсутствии. Считаем это важной частью безопасности пассажиров и репутации сервиса, — подчеркнул Анатолий Малышев.

Он также полагает, что любые дополнительные проверки, открытые данные и реестры, мониторинги качества услуг и рейтинги водителей помогут агрегаторам и автопаркам ответственно подойти к отбору новых кадров в сервис и положительно отразятся на отрасли. Но может не хватить человеческого ресурса, чтобы регулярно предоставлять в реестры актуальные данные, особенно в регионах, отметил представитель «Ситимобил».

«Известия» также запросили «Яндекс.Такси» и «Такси-Максим», на момент публикации ответы не получены.

Часть водителей такси критично относятся к регулированию отрасли.

Оценочное суждение Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Все эти рейтинги — большая несправедливость. Ко мне в машину может сесть кто угодно: бомж, пьяный, пассажир с собакой, да кто угодно. Он будет ставить мне оценку, из-за которой я могу потерять заказы, — пояснил «Известиям» водитель, подключенный к одному из крупнейших агрегаторов такси, Алексей Чижов. — Если так ставить вопрос, то меня должны официально взять на работу, обеспечить всеми социальными выплатами. Сейчас же мы все работаем как самозанятые. Не говоря уже о тех нормах закона, которыми предлагается обязать водителей ставить в машины специальное оборудование для контроля водителей. Всё это будет исключительно за наш счет.

Ранее «Известия» сообщали о просьбе агрегаторов такси к депутатам отложить вступление в силу ряда других предложенных в законопроекте норм. В том числе речь идет об обязанности владельцев автомобилей такси (юрлиц или ИП) осуществлять техобслуживание машины в сроки, предусмотренные документацией заводов-изготовителей. Также бизнес просит отложить требование к экологичности автомобилей такси и установку в машинах устройств контроля за вниманием и сонливостью водителей. Оборудование содержит импортные комплектующие, и их установка затратна, объясняли в компаниях.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев назвал поправки, предлагаемые Яной Лантратовой и Сергеем Неверовым, логичными. По его мнению, рейтинги водителей — очень хороший механизм за контролем качества работы такси. Эксперт также считает полезной для граждан информацию о наличии в машинах детских кресел, тем более что от водителей не требуют их обязательной установки. Иногда такие машины неадекватно дорогие, их приходится очень долго ждать, отметил он.