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Оценочное сужение: службы такси обяжут составлять рейтинги водителей

Кто выиграет, а кто проиграет от новых поправок в проект закона, регулирующего работу отрасли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Все автопарки и сервисы онлайн-заказов такси будут обязаны составлять доступные для пассажиров личные рейтинги водителей. Им также запретят передавать заказы клиентов таксистам с непогашенной судимостью за преступления против жизни и здоровья. Эти и другие поправки в законопроект «Об организации перевозок пассажиров легковым такси» разработаны в Госдуме, выяснили «Известия». Некоторые из этих требований службы такси уже выполняют на добровольной основе, а часть предложений может забюрократизировать отрасль, полагают эксперты. Сами водители опасаются, что исполнение нового закона вынудит их на существенные траты. Законопроект может быть принят уже этой осенью.

Чтобы видели

Новые требования для служб такси, агрегаторов заказов и водителей могут появиться ко второму чтению в проекте закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси», выяснили «Известия». В частности, речь идет об обязанности составлять личный рейтинг водителей и вести его в электронной форме, чтобы он был доступен клиентам при заказе машины.

— Некоторые службы такси ведут контроль качества и рейтинги, делают это открыто, на добровольной основе. Но в законодательстве это не прописано. Однако пассажир должен понимать, кто его повезет, насколько этот человек профессионален, какие у него складываются отношения с клиентами. К тому же рейтинг позволяет влиять на качество обслуживания, — пояснила «Известиям» одна из авторов поправок, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Помимо нее соавтором документа выступил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

Оценочное суждение
такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Справка «Известий»

Законопроект правительства «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ» был принят Госдумой в первом чтении в июле 2022 года. Документ устанавливает требования, предъявляемые к водителям, оформлению машин, тарифам на перевозку пассажиров. Кроме того, предлагается создать три реестра: для служб заказа такси, для перевозчиков и для сбора сведений о транспортных средствах, которые водитель вправе использовать. Одним из самых обсуждаемых нововведений стала обязанность служб такси предоставлять ФСБ доступ к информационным системам и базам данных заказов. По информации «Известий», в окончательном чтении законопроект может быть принят уже в осеннюю сессию Госдумы.

Еще одна поправка предполагает запрет на передачу заказов водителям с неснятой и непогашенной судимостью за преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности.

Закон, устанавливающий запрет на работу таких граждан в такси, был принят в мае этого года. Однако тогда это касалось только водителей, работающих по трудовому договору. Теперь же поправка предъявляет те же требования к водителям легковых такси, не работающим по найму, то есть ИП или самозанятым.

По словам Яны Лантратовой, важно устранить правовой пробел в вопросе перевозки водителями с судимостью, особенно если речь идет об осужденных за педофилию. По ее словам, некоторые, прикрывшись ИП, могут заниматься перевозкой детей.

Оценочное суждение
кресло
Фото: РИА Новости/Александр Уткин

Следующая поправка предлагает, что региональные реестры легковых такси должны содержать информацию о наличии в машинах кресел для перевозки детей.

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— От многих мам слышу о проблеме уехать с маленьким ребенком. Особенно тяжело найти машину с креслом для грудничка. В приложениях такая опция есть, но по факту машину не найти. Важно понимать, сколько и какие кресла есть на самом деле у служб такси, — подчеркнула Яна Лантратова.

По информации «Известий», поправки уже получили предварительное одобрение комитетом Госдумы по транспорту и в скором времени будут официально внесены на рассмотрение парламента.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой оценить перспективы и поддержку предложенных парламентариями изменений. В пресс-службе кабмина посоветовали обратиться с этими вопросами в Минтранс. Получить оперативный комментарий министерства не удалось.

Услышат или нет?

— Мы приветствуем перевод большей части регулирования в онлайн. Например, в новом законопроекте предлагается создать три цифровых реестра: перевозчиков, легковых такси и служб заказа легковых такси. Они должны быть круглосуточно доступны всем исполнительным органам для соответствующих проверок. Это необходимо, чтобы любой гражданин, вызывая такси, мог мгновенно проверить: к легальной службе заказа такси он обращается, либо в сомнительную организацию, — заявил «Известиям» управляющий директор «Ситимобил» Анатолий Малышев.

Оценочное суждение
такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Однако, по его словам, некоторые поправки к законопроекту — это излишняя бюрократия.

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— Например, наличие в региональных реестрах информации о детских креслах в автомобиле такси сложно осуществимо в реальности, так как вряд ли проверка информации будет проходить должным образом. Кресло может сломаться, испачкаться, водитель может просто не использовать его конкретно сегодня или одолжить соседу, — пояснил он.

А оснащение легкового такси устройством контроля за вниманием и усталостью водителя (это требование уже содержится в принятом в первом чтении проекте закона. — «Известия»), может быть, и разумное с точки зрения безопасности, но этот шаг требует значительных денежных вложений, полагает представитель бизнеса.

— Новое правило о запрете работать с непогашенной или неснятой судимостью не повлияет на работу нашего сервиса, потому что мы и так запрашиваем справку о ее отсутствии. Считаем это важной частью безопасности пассажиров и репутации сервиса, — подчеркнул Анатолий Малышев.

Он также полагает, что любые дополнительные проверки, открытые данные и реестры, мониторинги качества услуг и рейтинги водителей помогут агрегаторам и автопаркам ответственно подойти к отбору новых кадров в сервис и положительно отразятся на отрасли. Но может не хватить человеческого ресурса, чтобы регулярно предоставлять в реестры актуальные данные, особенно в регионах, отметил представитель «Ситимобил».

«Известия» также запросили «Яндекс.Такси» и «Такси-Максим», на момент публикации ответы не получены.

Часть водителей такси критично относятся к регулированию отрасли.

Оценочное суждение
такси
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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— Все эти рейтинги — большая несправедливость. Ко мне в машину может сесть кто угодно: бомж, пьяный, пассажир с собакой, да кто угодно. Он будет ставить мне оценку, из-за которой я могу потерять заказы, — пояснил «Известиям» водитель, подключенный к одному из крупнейших агрегаторов такси, Алексей Чижов. — Если так ставить вопрос, то меня должны официально взять на работу, обеспечить всеми социальными выплатами. Сейчас же мы все работаем как самозанятые. Не говоря уже о тех нормах закона, которыми предлагается обязать водителей ставить в машины специальное оборудование для контроля водителей. Всё это будет исключительно за наш счет.

Ранее «Известия» сообщали о просьбе агрегаторов такси к депутатам отложить вступление в силу ряда других предложенных в законопроекте норм. В том числе речь идет об обязанности владельцев автомобилей такси (юрлиц или ИП) осуществлять техобслуживание машины в сроки, предусмотренные документацией заводов-изготовителей. Также бизнес просит отложить требование к экологичности автомобилей такси и установку в машинах устройств контроля за вниманием и сонливостью водителей. Оборудование содержит импортные комплектующие, и их установка затратна, объясняли в компаниях.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев назвал поправки, предлагаемые Яной Лантратовой и Сергеем Неверовым, логичными. По его мнению, рейтинги водителей — очень хороший механизм за контролем качества работы такси. Эксперт также считает полезной для граждан информацию о наличии в машинах детских кресел, тем более что от водителей не требуют их обязательной установки. Иногда такие машины неадекватно дорогие, их приходится очень долго ждать, отметил он.

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