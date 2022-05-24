Госдума приняла закон о запрете водителям с судимостью работать в такси

Госдума РФ на пленарном заседании 24 мая приняла в третьем чтении закон, запрещающий водителям с судимостью работать таксистами. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Уточняется, что запрет на работу в такси предусмотрен для людей с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. В двух последних случаях это также касается водителей автобусов, троллейбусов и трамваев.

До 1 сентября 2023 года работающие в настоящее время водители должны будут предоставить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости.

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Отмечается, что трудовые договоры с работниками, которые не представят данную справку, будут прекращены. Нормы также касаются граждан стран — членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).

11 мая сообщалось, что правительство РФ одобрило разработанный Минтрансом законопроект об упрощении работы самозанятых в такси и внесло его в нижнюю палату парламента.

В случае вступления закона в силу самозанятые смогут работать в такси напрямую, самостоятельно арендуя машину. Еще одним важным нововведением, отраженным в документе, стало введение ответственности, в том числе финансовой, агрегаторов такси за ДТП.