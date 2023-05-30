Пенсионерка отдала ясновидящей 1,2 млн рублей за снятие порчи
Жительница Москвы отдала якобы ясновидящей за снятие порчи 1,2 млн рублей. Об этом 30 мая сообщает источник «Известий».
Женщина, похожая на цыганку, подошла к пенсионерке 1946 года рождения 29 мая, когда пожилая горожанка гуляла у своего дома на улице Хабаровская. Ясновидящая предложила снять с женщины порчу, когда узнала, что дома горожанка хранит 1,2 млн рублей.
Для обряда женщина попросила пенсионерку принести из дома яйца, соль и полотенце. Когда пенсионерка принесла всё необходимое, ясновидящая разбила яйца в полотенце. Затем женщина увидела, как из ткани выползли три маленькие змеи.
Для продолжения обряда незнакомка попросила пенсионерку вынести из дома все деньги, свечу и скотч. Когда всё необходимое было найдено, женщины пошли на детскую площадку. Там незнакомка привела пенсионерку к дереву, попросила достать деньги, положить на газету и наклонить голову. Ясновидящая стала обматывать скотчем потерпевшую, заматывая деньги.
После завершения ритуала незнакомка попросила пенсионерку три дня никому об этом не говорить и не снимать с тела скотч с деньгами. Однако вернувшись домой, женщина решила проверить, на месте ли деньги. Срезав скотч, она обнаружила, что внутри обычная бумага.
Пенсионерка обратилась в полицию. По факту случившегося проводится проверка.
О похожем случае, который произошел в Москве, «Известия» сообщали 29 января этого года. Гадалка пообещала жительнице столицы «почистить ауру от смертельной опасности» и выманила у москвички более 1 млн рублей, заставив для этого взять кредит.