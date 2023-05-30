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Пенсионерка отдала ясновидящей 1,2 млн рублей за снятие порчи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жительница Москвы отдала якобы ясновидящей за снятие порчи 1,2 млн рублей. Об этом 30 мая сообщает источник «Известий».

Женщина, похожая на цыганку, подошла к пенсионерке 1946 года рождения 29 мая, когда пожилая горожанка гуляла у своего дома на улице Хабаровская. Ясновидящая предложила снять с женщины порчу, когда узнала, что дома горожанка хранит 1,2 млн рублей.

Для обряда женщина попросила пенсионерку принести из дома яйца, соль и полотенце. Когда пенсионерка принесла всё необходимое, ясновидящая разбила яйца в полотенце. Затем женщина увидела, как из ткани выползли три маленькие змеи.

Для продолжения обряда незнакомка попросила пенсионерку вынести из дома все деньги, свечу и скотч. Когда всё необходимое было найдено, женщины пошли на детскую площадку. Там незнакомка привела пенсионерку к дереву, попросила достать деньги, положить на газету и наклонить голову. Ясновидящая стала обматывать скотчем потерпевшую, заматывая деньги.

После завершения ритуала незнакомка попросила пенсионерку три дня никому об этом не говорить и не снимать с тела скотч с деньгами. Однако вернувшись домой, женщина решила проверить, на месте ли деньги. Срезав скотч, она обнаружила, что внутри обычная бумага.

Пенсионерка обратилась в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

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О похожем случае, который произошел в Москве, «Известия» сообщали 29 января этого года. Гадалка пообещала жительнице столицы «почистить ауру от смертельной опасности» и выманила у москвички более 1 млн рублей, заставив для этого взять кредит.

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