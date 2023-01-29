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Гадалка в Москве путем запугивания убедила женщину взять кредит на миллион

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Фото: Getty Images/urbazon
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Московская гадалка, обещая жительнице столицы «почистить ауру от смертельной опасности», выманила у москвички более 1 млн рублей, заставив для этого взять кредит. Об этом 29 января сообщил источник «Известий».

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Оказалось, что лжецелительницу клиентка нашла через социальные сети. Обратившись к гадалке, девушка услышала, что ее случай очень опасный, но помочь можно.

«Она провела диагностику и сообщила, что вокруг клиентки — негативная энергия и смертельная порча и что такую ауру нужно срочно чистить», — рассказал источник.

Смертельно напугав клиентку, гадалка сначала заявила, что готова почистить ей ауру и «снять порчу» за 8 тыс. рублей. После того как москвичка это сделала, суммы оказалось недостаточно. В итоге на протяжении месяца клиентка отправляла мошеннице приличные денежные средства, оформляя для этого потребительские кредиты в разных банках.

Когда на руках у мошенницы оказалось уже более миллиона рублей, а «порча» всё не снималась, девушка обратилась в правоохранительные органы.

Ранее, 4 октября 2022 года, полицейские в Московской области задержали женщину, которая похитила у пенсионерки свыше 1 млн рублей во время обряда «снятия порчи». Так, «целительница» собрала купюры, провела обряд, затем завернула их в салфетку и положила в спальне, попросив пенсионерку не разворачивать сверток до утра.

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