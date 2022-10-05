В Подмосковье пенсионерка лишилась миллиона рублей из-за «снятия порчи»

Полицейские в Московской области задержали женщину, которая похитила у пенсионерки свыше 1 млн рублей во время обряда «снятия порчи». Об этом 4 октября сообщается на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел в Балашихе. К правоохранителям обратилась женщина 1949 года рождения и рассказала, что возле одного из домов на улице Свердлова к ней подошла незнакомка и сообщила, что на нее наложено «проклятье», а если порчу не снять, то с ее сыном произойдет беда. Поверив словам собеседницы, пенсионерка пригласила ее домой, где передала ей денежные средства для проведения ритуала.

«Целительница» собрала купюры, провела обряд, затем завернула их в салфетку и положила в спальне, попросив пенсионерку не разворачивать сверток до утра.

После ее ухода та обнаружила вместо денег простые листы бумаги. Материальный ущерб превысил 1 млн рублей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Правоохранители установили и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 60-летняя ранее неоднократно судимая за мошенничество женщина. В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантку суд заключил под стражу.

В настоящее время устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в беседе с «Известиями» рассказал, что телефонные мошенники стали мстить людям, которые пытались разыграть их во время разговора. Злоумышленники начали использовать в качестве подменных номера людей, не поддавшихся на их уловки и решивших разыграть мошенников или поругаться с ними, пишет НСН.

В конце сентября в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в скором времени перед судом предстанет банда мошенников, которая специализировалась на обмане пенсионеров с помощью телефонных звонков. В суд переданы дела в отношении двух жителей города и трех жителей поселка Бугры, отмечает RT. От их действий пострадали четыре пенсионера, в том числе двое ветеранов. Сумма ущерба в целом составила 1,17 млн рублей.

В этом же месяце в Москве задержали группу «магов» и «гадалок» из Краснодара. Они похитили у девяти человек 23 млн рублей. Свои услуги они предоставляли в дистанционном формате, по телефону или через соцсети. В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, сообщает «Москва 24».

Также в сентябре в Санкт-Петербурге задержали злоумышленника, ограбившего пенсионерку под видом сантехника. 93-летняя блокадница, инвалид второй группы обратилась в полицию 24 августа. Женщина рассказала, что по пути домой она встретила злоумышленника, который притворился сантехником. Оказавшись в квартире, тот заявил, что сломана система канализации, и пока женщина находилась в соседней комнате, он похитил 140 тыс. рублей со стола и скрылся. Злоумышленником оказался 35-летний житель города, в отношении него возбуждено уголовное дело, отмечает телеканал «360».