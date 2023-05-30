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В Госдуме обвинили киевский режим в терроризме против россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единая Россия» Андрей Красов заявил во вторник, 30 мая, что Россия успешно отбила террористическую атаку киевского режима по гражданским объектам Москвы и области.

«Сегодня утром киевский фашистский режим, который вскормил и привел к власти коллективный Запад, совершил в отношении нашего государства террористический акт», — сказал политик.

Красов напомнил, что атака произошла после русофобских слов американского сенатора Линдси Грэма и заявлений мэра Киева о необходимости устроить теракты в отношении москвичей.

«Мы видим как разнится действия ВС России, которые применяют вооружения и военную технику только в отношении военной инфраструктуры от действий киевской хунты, которая пыталась нанести удар по гражданским объектам», — продолжил парламентарий.

Теракт сорвался, восемь беспилотников не достигли своей цели, подчеркнул Красов. Силы ПВО сбили пять беспилотников, а радиоэлектронные подразделения подавили работу трех БПЛА, уточнил он.

«Россия имеет богатый опыт в борьбе с террористами, полученный на Северном Кавказе и Сирии, мы применим этот опыт сейчас, терроризм будет разбит», — заверил депутат.

Со своей стороны лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что российскую столицу атаковали 12 беспилотников.

По его словам, после атаки беспилотников на Кремль он ожидал подобной атаки. «Я не раз повторял, что против России НАТО и американцы ведут полномасштабную войну с применением всех сил и средств», — добавил глава КПРФ.

Против РФ ведутся информационные атаки, работает космическая разведка, идет речь о скорой поставке истребителей F-16, подчеркнул Зюганов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил хорошую работу систем противовоздушной обороны (ПВО) в свете сегодняшних атак украинских беспилотников в Москве и Подмосковье.

По данным Генеральной прокуратуры, утром 30 мая в жилых домах Москвы на ул. Атласова в Новой Москве, а также на ул. Профсоюзной и на Ленинском проспекте произошли инциденты. Дома получили повреждения.

Что известно об атаке беспилотников в Москве и Подмосковье. Главное

В Московской области аналогичные происшествия произошли в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

Ведомство взяло на контроль ход расследования.

Корреспондент «Известий» Елена Хмура побывала на месте инцидента в Новой Москве и рассказала о ситуации. По ее словам, территория вокруг многоэтажки оцеплена, на месте находятся экстренные службы. В результате инцидента никто не пострадал.

Предположительно, БПЛА врезался в стену дома.

Накануне, 29 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары ВС РФ. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать.

Одновременно с ним мэр Киева Виталий Кличко потребовал «кошмарить Москву». Он заявил, что не понимает, почему «жители Москвы отдыхают в столице России».

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