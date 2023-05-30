Китай поддержал усилия Сербии по защите суверенитета

Китай поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности, заявила на брифинге 30 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китай очень внимательно относится к соответствующим событиям, поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что Пекин призывает НАТО уважать суверенитет Сербии и способствовать миру в регионе.

По словам Мао Нин, китайская сторона выступает против односторонних действий временных органов самоуправления Приштины.

Позже во вторник президент Сербии Александр Вучич встретится с послами России и Китая в свете обострения в крае Косово и Метохия.

Накануне примерно в 17:00 (18:00 мск) представители KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово) атаковали сербов в Косово. В населенном пункте Звечан были слышны стрельба и звуки ударных бомб. Силовики использовали слезоточивый газ.

В итоге в ходе столкновений с сербами в Косово пострадали 14 граждан Италии из числа военных KFOR. Сообщалось о раненых военных KFOR из Венгрии и Молдавии. Свыше 50 человек среди мирного населения получили травмы.

Сербы выступают против назначения мэрами косовских албанцев в городах Северная Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Сербский президент Александр Вучич назвал целью Приштины столкновение Сербии с НАТО.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.