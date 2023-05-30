Корреспондент «Известий» показал работу Росгвардии в Барвихе

В окрестностях парка «Раздолье» рядом с подмосковной деревней Барвиха работают сотрудники Росгвардии. Об этом 30 мая сообщил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

По его словам, силовики перекрыли дорогу, движения нет в обе стороны. На месте перекрытия уже образовалась небольшая пробка. Сотрудники Росгвардии не пропускают никого, даже тех, кто живет в этом районе.

Какие именно работы ведут сотрудники ведомства, не уточняется.

Ранее в этот день стало известно об атаках БПЛА в Москве и Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на подлете к столице системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь сообщил, что в нескольких зданиях города произошли незначительные разрушения в результате атак дронов.

На данный момент известно о трех домах, подвергшихся атаке. Один из них располагается на улице Атласова в Новой Москве, другой — на Профсоюзной улице, еще один — на Ленинском проспекте.

В Минобороны России заявили, что в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В Следственном комитете РФ сообщили, что расследуют факты падения беспилотников на здания в результате утренней атаки дронов в Москве. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.