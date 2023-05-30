МИД РФ призвал иностранцев не поддаваться на вербовку Лондоном наемников для Киева

Москва призвала иностранных граждан не поддаваться на вербовку Лондоном наемников для участия в украинском контрнаступлении. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 30 мая на сайте ведомства.

Дипломат обратила внимание на информацию о размещении в британской системе по объявлению вакансий Adzuna сообщений о поиске наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в украинском контрнаступлении.

«Призываем всех делать соответствующие выводы и не поддаваться на вербовочные усилия британцев, лихорадочно ищущих расходный материал для киевского террористического режима», — подчеркнула дипломат.

Также она обратила внимание, что на стороне киевского режима уже воюет значительное число наемников. Дипломат также отметила, что за акцией по вербовке наемников, скорее всего, стоят британские спецслужбы.

Они готовы оплачивать крупные гонорары наемников за счет налогоплательщиков собственной страны, подчеркнула Захарова.

«В этой связи вынуждены вновь напомнить, что любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться, а группировки иностранных наемников и «добровольцев» уничтожаться», — добавила представитель МИДа.

Ранее во вторник подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что в город Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших военных подразделений. Больше всего в таких подразделениях англоязычных и польскоговорящих наемников, но также присутствуют немцы, французы и испанцы.

Днем ранее газета The Washington Post обратила внимание, что в зоне проведения спецоперации (СВО) по защите Донбасса погибли 16 американских ветеранов военной служб.

СВО по защите Донбасса президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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