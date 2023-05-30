Новый российский спутник «Космос-2569» начнет вести разведку военных объектов Украины

Новый российский радиолокационный спутник «Космос-2569», выведенный на орбиту в субботу, сможет проводить разведку украинских военных объектов до двух раз в сутки. Об этом 30 мая рассказал информированный источник.

Российский космический аппарат «Кондор-ФКА» получил кодовое обозначение COSMOS-2569 в системе NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки).

По его словам, новый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» будет применяться для разведки украинских военных объектов.

«В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением 1 м», — цитирует источник «РИА Новости».

Как он отметил, спутник позволит наблюдать независимо от времени суток и погоды, в том числе за позициями войск противника или переброской техники.

На космический аппарат установлен разработанный концерном «Вега» радиолокатор, который способен получать радиолокационные изображения поверхности Земли высокого разрешения. Он обеспечивает наблюдение в полосе земной поверхности, параллельной трассе полета спутника.

Ракета-носитель со спутником «Кондор-ФКА» № 1 была установлена на стартовый стол космодрома Восточный 23 мая. 27 мая ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный. Аппарат был успешно выведен на орбиту.

В тот же день в «Роскосмосе» анонсировали запуски еще трех спутников «Кондор-ФКА».

12 апреля, в День космонавтики, президент России Владимир Путин отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Также он рассказал, что Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и космосе.