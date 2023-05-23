Ракету со спутником «Кондор-ФКА» установили на стартовый стол Восточного

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» № 1 установлена на стартовый стол космодрома Восточный. Об этом 23 мая сообщили в «Роскосмосе».

Отмечается, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоится 27 мая в 00:14 мск. В задачи спутника будут входить картографирование поверхности планеты, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Независимо от погоды и времени суток аппарат сможет получать детальные изображения разрешением до 1 м и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме.

Как уточнили в «Роскосмосе», это будет второй пуск ракеты семейства «Союз-2» полностью на новом и высокоэкологичном горючем — нафтиле. При этом для модификации «Союз-2.1а» этот пуск станет первым. Применение экологически безопасного типа углеводородного горючего будет способствовать уменьшению вредных выбросов и заметному увеличению массы выводимой на орбиту полезной нагрузки, добавили в «Роскосмосе».

«Кондор» — серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная НПО машиностроения для различных заказчиков. В 2013–2014 годах были запущены два спутника «Кондор», ведется изготовление двух аппаратов «Кондор-ФКА» для «Роскосмоса».

Ранее, 14 апреля, президент России Владимир Путин поручил возобновить проектирование сверхтяжелой ракеты-носителя с 2024 года. Как отметил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, на разработку и создание ракеты уйдет 8–9 лет. Кроме того, он считает, что Луна может стать первым шагом перед освоением Марса.

Также глава государства 12 апреля отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Также он рассказал, что Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и космосе.