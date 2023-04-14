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Путин поручил возобновить работу над созданием сверхтяжелой ракеты-носителя

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин поручил возобновить проектирование сверхтяжелой ракеты-носителя с 2024 года, рассказал 14 апреля гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Чтобы лететь к Луне, говорить о серьезной экспансии и освоении, нужно иметь сверхтяжелый носитель. То есть иметь возможность выводить свыше 100 т на орбиту, чтобы долететь потом до Луны, довести и прилунить необходимый груз», — подчеркнул он на лекции для студентов профильных технических вузов в Калуге.

Как отметил глава «Роскосмоса», на разработку и создание ракеты уйдет 8–9 лет. Кроме того, Борисов отметил, что Луна может стать первым шагом перед освоением Марса.

«Но без компетенций в пилотируемой космонавтике, без сверхтяжелого носителя, без нового транспортного пилотируемого комплекса, конечно, это всё нереализуемо», — дополнил он.

«Роскосмос» в 2018 году заказал у ракетно-космической корпорации «Энергия» эскизный проект сверхтяжелой ракеты. Техническое проектирование было приостановлено в 2021 году.

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Встреча Путина и Борисова состоялась в Кремле 12 апреля. Глава государства отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Также он рассказал, что Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и космосе.

Борисов, в свою очередь, в ходе встречи отметил, что эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции (МКС) продлили на пять лет — до 2028 года. На фоне этого РФ нуждается в создании Российской орбитальной станции (РОС). С его слов, у «Роскосмоса» есть представление о характеристиках, внешнем виде, а в 2023 году уже будет готов эскиз.

Отмечается, что создание РОС даст ученым возможность реализовывать необходимые задачи на Луне. Кроме того, Россия станет на шаг ближе к изучению дальнего космоса.

Тем временем главный конструктор РОС Владимир Кожевников сказал, что работы по созданию станции планируется начать уже в 2024 году. 13 февраля он поделился характеристиками РОС. Как он рассказал, что станция будет практически вечной, так как можно будет менять модули через время.

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