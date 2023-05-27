«Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» стартовал с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный с первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА». Трансляция в ночь на 27 мая ведется на сайте «Роскосмоса».

«Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Кондор-ФКА» №1 стартовала с площадки 27 мая в 00:14 (мск). Ракета-носителя отработала в штатном режиме. В настоящее время разгонный блок, отделившись от третьей ступени ракеты, выводит космический аппарат на заданную орбиту.

Радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» №1 способен «видеть» сквозь облака. В его задачи будут входить картографирование поверхности планеты, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Независимо от погоды и времени суток аппарат сможет получать детальные изображения разрешением до 1 м и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме.

Ранее, 23 мая, ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» № 1 была установлена на стартовый стол космодрома Восточный.

12 апреля президент России Владимир Путин отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Также он рассказал, что Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и космосе.