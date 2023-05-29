WhatsApp начал тестировать демонстрацию экрана при звонках для Android

Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) тестирует обновление для устройств на Android, в которое входит функция демонстрации экрана во время звонков, проинформировал 28 мая портал WABetaInfo.

«WhatsApp выпускает функцию совместного использования экрана, а также новое расположение вкладок в нижней навигационной панели», — сказано в материале.

На сайте отмечено, что функция демонстрации экрана будет находиться на панели во время звонка, при ее использовании другие участники звонка смогут увидеть экран пользователя. Нововведение может быть недоступно во время групповых звонов с большим числом участников, а также пользователям со старыми версиями Android.

При обновлении WhatsApp на Android до версии 2.23.11.19 изменится порядок вкладок нижней панели навигации мессенджера.

В настоящий момент тестируется бета-версия обновления, уже в скором будущем оно будет доступным для большего числа пользователей.

Ранее, 22 мая, WhatsApp опубликовал заявление, в котором уведомил, что разрешает редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут. Функция будет доступна в ближайшие недели.