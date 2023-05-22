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WhatsApp разрешил редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут

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Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) разрешил редактирования сообщений в течение 15 минут после отправки, следует из заявления, опубликованного 22 мая в блоге мессенджера.

Отмечается, что новая функция будет доступна всем пользователям в ближайшие недели.

«Теперь вы сможете легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения. Просто нажмите на него и удерживайте, а затем выберите «Изменить» в появившемся меню. Сделать это можно в течение 15 минут после отправки», — сказано в сообщении.

В заявлении также предупредили, что историю исправлений просмотреть будет невозможно. Помимо этого, указано, что внесенные корректировки, как и все личные сообщения, а также медиа и звонки в мессенджере защищены сквозным шифрованием.

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Ранее, 10 мая, в магазине App Store появилось очередное обновление WhatsApp для iOS. Теперь опрос можно настроить таким образом, чтобы пользователь мог выбрать лишь один вариант ответа. После каждого нового голоса на устройство будет приходить уведомление. Кроме того, пользователь может увидеть, когда началась и когда завершилась загрузка изображений и видео в чатах. Также появилась возможность делать собственные стикеры из фотографий в Apple Photos.

2 мая сообщалось, что в WhatsApp для Windows появилась новая функция, которая позволяет прослушивать голосовые сообщения за пределами чатов. Эта функция доступна всем, кто скачал актуальную бета-версию мессенджера для Windows из Microsoft Store.

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