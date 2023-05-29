В РАН оценили вероятность распада Великобритании на отдельные субъекты

Руководитель Центра интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина 29 мая в беседе с «Известиями» прокомментировала слова министра Уэльса Марка Дрейкфорда о том, что за время правления консерваторов в Великобритании связи между регионами королевства ослабли, в результате страна может распасться на отдельные субъекты.

«Распасться на отдельные субъекты страна не может, но опасения, которые выражает министр Уэльса, имеют под собой некие основания. Brexit, к сожалению, привел к тому, что появились обновленные сепаратистские устремления в Шотландии, очень сложная ситуация в Северной Ирландии, не работал североирландский протокол, таможенная граница в Ирландском море — конечно, это всё не способствует объединению страны», — сказала Бабынина.

По ее словам, у самого Уэльса меньше причин для волнений, но среди жителей и политического истеблишмента есть и сторонники, и противники Brexit.

«Несмотря на то что всё уже совершилось, страна покинула Евросоюз, всё равно это такая некая новая разделительная линия, которая существует во внутренней политике. Также большая проблема, связанная с попытками провести второй референдум в Шотландии и с работой североирландского протокола. Но, конечно, никакого распада страны не будет, это совершенно точно», — заключила эксперт.

В интервью газете The Guardian министр Дрейкфорд заявил, что неолиберальные реформы в экономике, которые в 1979 году запустила премьер-министр Великобритании от Консервативной партии Маргарет Тэтчер и продолжили бывшие премьер-министры страны Борис Джонсон и Лиз Трасс, угрожают единству Великобритании.

Первый министр Уэльса заявил, что Лондон должен восстановить систему социальной защиты для людей с заболеваниями и безработных, а также дать гарантии защиты прав потребителей и профсоюзов. Дрейкфорд также предположил, что, если эти условия не будут выполнены, Шотландия и Северная Ирландия могут выйти из состава Соединенного Королевства.

2 мая телеканал Sky News сообщил, что Великобритания переживает кризис стоимости жизни. Так, годовые темпы роста цен на продовольствие в стране в апреле увеличились на 15,7%, что стало рекордным за последние 45 лет.