В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен на продукты

В Великобритании годовые темпы роста цен на продовольствие в апреле увеличились на 15,7%, что стало рекордным за последние 45 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на аналитические данные компании NielsenlQ.

Уточняется, что цены на скоропортящиеся продукты в прошлом месяце выросли на рекордные 17,8% в годовом исчислении, в то время как стоимость консервов увеличилась на 12,9%.

Так называемая «продовольственная инфляция» вызвана увеличивающимися расходами по всей цепочке поставок. Также были повышены цены на готовые блюда, стоимость кофе выросла на фоне роста цен на зерна. Еще одной причиной кризиса стало то, что ключевые страны-производители теперь экспортируют меньше.

В сообщении указывается, что во многих секторах продажи продолжают снижаться, несмотря на программы лояльности и увеличение скидок магазинами.

«В последние недели все больше розничных продавцов использовали схемы лояльности или промо-акции со скидками, чтобы стимулировать продажи. Однако, учитывая, что инфляция еще не достигла пика, а объемы продаж по многим каналам снижаются, трудно предугадать силу потребительского доверия», — прокомментировал ситуацию глава отдела розничной торговли и бизнес-анализа в NielsenIQ.

Говоря об экономической ситуации в Великобритании стоит отметить, что в докладе Международного валютного фонда (МВФ) от 11 апреля страну назвали худшей по финансовым показателем среди G7.

МВФ прогнозирует, что в течение года ВВП Великобритании сократится на 0,3%. Что касается роста, то он вероятен только в следующем году в размере 1%. Отмечается, что таким образом Великобритания займет второе место среди стран — членов G7 по показателям экономического спада. На первом месте сейчас находится Германия.

В конце февраля рост стоимости продуктов питания в Британии достиг рекорда — 17,1%. Больше всего в стране дорожают молочные продукты и яйца.