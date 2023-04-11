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МВФ назвал экономические показатели Британии худшими среди стран G7

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alberto Pezzali
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Великобритания демонстрирует худшие экономические показатели среди стран «большой семерки» в 2023 году. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщается в докладе Международного валютного фонда.

МВФ прогнозирует, что в течение года ВВП Великобритании сократится на 0,3%. Что касается роста, то он вероятен только в следующем году в размере 1%. Отмечается, что таким образом Великобритания займет второе место среди стран-членов G7 по показателям экономического спада. На первом месте сейчас находится Германия.

«По нашим прогнозам, 2023 год будет экономически трудным для Великобритании, но рост ее экономики восстановится в 2024», — отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш. Основными причинами спада экономики Британии он назвал высокую инфляцию и рост цен на энергоносители.

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Ранее в этот день издание The Mirror сообщило, что в Англии и Уэльсе закрылись более 150 пабов за первые три месяца 2023 года. Причинами собственники назвали снижение количества гостей из-за удорожания жизни, а также рост цен на электричество и продукты питания.

В конце февраля рост стоимости продуктов питания в Британии достиг рекорда — 17,1%. Больше всего в стране дорожают молочные продукты и яйца.

В ноябре 2022 года глава минфина Великобритании Джереми Хант заявил о повышении некоторых категорий налогов для борьбы с экономическим кризисом. В частности, план предусматривает введение самой высокой ставки НДФЛ в размере 45% для тех, чей доход за год превышает £125 тыс. ($148 тыс.), а не £150 тыс. ($178 тыс.), как было раньше.

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