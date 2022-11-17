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Глава минфина Великобритании объявил о повышении налогов

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Фото: REUTERS/UK Parliament/Jessica Taylor
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В Великобритании повысят некоторые категории налогов для борьбы с экономическим кризисом. Об этом 17 ноября сообщил глава минфина Джереми Хант.

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«Перед лицом беспрецедентных глобальных потрясений семьи, пенсионеры, предприятия, учителя, медсестры и многие другие беспокоятся о своем будущем. Поэтому сегодня мы предлагаем план по борьбе с кризисом, вызванным ростом стоимости жизни, и восстановлению нашей экономики», — заявил он в палате общин парламента.

План предусматривает введение самой высокой ставки НДФЛ в размере 45% для тех, чей доход за год превышает £125 тыс. ($148 тыс.), а не £150 тыс. ($178 тыс.), как было раньше.

Также будут повышены налоги на прибыль энергетических компаний, а с января будет введен новый налог в размере 45% на сверхприбыль компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии.

«Сегодняшнее бюджетное послание приведет к консолидации дефицита в размере £55 млрд ($65 млрд) и означает, что инфляция и банковские ставки в итоге окажутся значительно ниже. Мы достигнем этого сбалансированным способом. В краткосрочной перспективе, по мере того, как рост экономики замедляется, а уровень безработицы растет, мы используем налоговую политику, чтобы поддержать экономику», — рассказал Хант.

14 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Лондон уступил место крупнейшего европейского фондового рынка Парижу. Согласно данным, собранным агентством, французский фондовый рынок в настоящее время стоит $2,823 трлн, едва отставая от Великобритании с его $2,821 трлн. В 2016 году британские акции в совокупности стоили на $1,5 трлн больше, чем французские.

Фондовый рынок Великобритании лишился лидерских позиций из-за слабой экономики. При этом 2022 год был намного сложнее на фоне энергетического кризиса, двузначной инфляции и экономических потрясений, вызванных спорным планом бывшего премьер-министра Лиз Трасс по сокращению налогов, говорится в публикации.

27 сентября представитель Международного валютного фонда критически отозвался о мерах экономической политики, представленных Трасс.

В тот же день Bloomberg сообщило, что британские фондовые рынки потеряли $500 млрд, после того как Трасс заняла пост премьера Великобритании. Действия правительства привели к инфляции, спровоцировав резкую распродажу акций на Лондонской бирже.

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