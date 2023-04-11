Более 150 пабов закрылись в Англии и Уэльсе из-за инфляции

Более 150 пабов закрылись в Англии и Уэльсе за первые три месяца 2023 года, причинами собственники назвали рост цен на электричество, продукты питания и снижение количества гостей из-за удорожания жизни, сообщает 11 апреля на своем сайте газета The Mirror.

Как показал анализ официальных правительственных данных, проведенный аналитической фирмой по коммерческой недвижимости Altus Group, общее количество пабов в Англии и Уэльсе, включая пустующие и предлагаемые к сдаче, снизилось до 39 634 в конце I квартала. На конец 2022 года в Англии и Уэльсе работали 39 787 пабов.

Таким образом, ежемесячно закрывался 51 паб, тогда как годом ранее — 32 паба.

В целом количество пабов, сносимых или меняющих назначение, увеличилось почти на 60% в начале года, так как по сфере ударили огромные счета за электроэнергию. Британская ассоциация пива и пабов уже предупредила, что средний счет за электроэнергию для паба с апреля вырастет на £18,4 тыс. ($22,8 тыс.) в год.

В конце февраля рост стоимости продуктов в Британии достиг рекорда — 17,1%. Больше всего в стране дорожают молочные продукты и яйца.

В ноябре 2022 года глава минфина Великобритании Джереми Хант заявил о повышении некоторых категорий налогов для борьбы с экономическим кризисом. В частности, план предусматривает введение самой высокой ставки НДФЛ в размере 45% для тех, чей доход за год превышает £125 тыс. ($148 тыс.), а не £150 тыс. ($178 тыс.), как было раньше.