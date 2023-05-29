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В Уэльсе заявили о риске распада Великобритании из-за политики Лондона

Первый министр Уэльса Дрейкфорд: Великобритания может разделиться на части из-за неолиберальной политики властей
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel
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Великобритания может разделиться на части из-за неолиберальной политики федеральных властей на протяжении десятилетий. Об этом 29 мая заявил первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд в интервью газете The Guardian.

«Великобритания может распасться, если не будет восстановлена в «солидарный союз», где будут защищены права каждого гражданина на государственные услуги и финансовую безопасность», — сказал Дрейкфорд.

По его словам, представители британской власти должны воссоздать образ солидарности, чтобы убедить людей во всех частях Великобритании в том, что их будущее лежит в составе обновленного Соединенного Королевства.

Дрейкфорд считает, что неолиберальные реформы в экономике, которые в 1979 году запустила премьер-министр Великобритании от Консервативной партии Маргарет Тэтчер и продолжили бывшие премьер-министры страны Борис Джонсон и Лиз Трасс, угрожают единству Великобритании.

Первый министр Уэльса заявил, что Лондон должен восстановить систему социальной защиты для людей с заболеваниями и безработных, а также дать гарантии защиты прав потребителей и профсоюзов.

Дрейкфорд также предположил, что если эти условия не будут выполнены, Шотландия и Северная Ирландия могут выйти из состава Соединенного Королевства.

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2 мая телеканал Sky News сообщил, что Великобритания переживает кризис стоимости жизни. Так, годовые темпы роста цен на продовольствие в стране в апреле увеличились на 15,7%, что стало рекордным за последние 45 лет.

Между тем в докладе Международного валютного фонда (МВФ) от 11 апреля Великобританию назвали худшей по финансовым показателем среди G7.

МВФ прогнозирует, что в течение года ВВП Великобритании сократится на 0,3%. Отмечается, что таким образом Великобритания займет второе место среди стран — членов G7 по показателям экономического спада. На первом месте сейчас находится Германия.

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