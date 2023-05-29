Лавров предрек оздоровляющий эффект для мировой экономики от перехода на нацвалюты

Переход в торговле на национальные валюты будет иметь оздоровляющий эффект для мировой экономики. Об этом заявил в понедельник, 29 мая, министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в Кению.

«Это объективный процесс, он будет набирать темпы, и мы считаем, что это будет иметь оздоровляющее воздействие на мировую экономику», — отметил глава российского МИДа.

Он также указал на то, что доля доллара в расчетах России с партнерами снижается.

«Это не только в отношении Африки, это и в отношении Латинской Америки, наших партнеров в Азии, с Ираном, с Индией, с КНР. Мы уже активно переходим на расчеты в национальных валютах. Доля доллара последовательно снижается», — сказал Лавров.

Ранее, 24 мая, на пленарном заседании II Евразийского экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжает работу по переходу на использование нацвалют. Он отметил, что на расчеты в национальных валютах переходят многие быстроразвивающиеся экономики мира, например Китай, Индия, государства Латинской Америки.

До этого, в начале мая, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара.

24 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на марафоне «Знание», заявил, что использование национальной валюты является приоритетом для России на текущий момент. Он подчеркнул, что расчеты в долларах стали опасны.

В том же месяце интернет-издание Business Insider сообщило, что положение доллара как мировой резервной валюты ослабло в 10 раз быстрее по итогам 2022 года. Отмечалось, что всё больше стран разрабатывают планы по отказу доллара и даже Европа постепенно присоединяется к этому движению. Уже определенное время, указывают эксперты, ряд стран настаивает на том, что торговлю необходимо расширять в недолларовых валютах, например, используя местные валюты или обеспеченный золотом стейблкоин.

Еще в конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отмечал, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».