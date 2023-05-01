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Глава МВФ заявила о постепенном отказе в мире от доллара

Глава МВФ Георгиева: в мире фиксируется постепенный отказ от доллара
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 1 мая.

Комментируя перспективы использования валюты в глобальном масштабе в будущем, Георгиева отметила, что эта тема не вызывает особой озабоченности.

«Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара, однако я не вижу какой-либо альтернативы ему <...> в ближайшее время», — сказала она в ходе дискуссии, организованной Институтом Милкена в Калифорнии.

В числе волнующих МВФ проблем директор-распорядитель назвала растущую уязвимость глобального финансового сектора, рост задолженности развивающихся стран и необходимость реструктуризации их долга, уточняет «Газета.Ru».

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В числе наиболее вероятных претендентов — китайский юань и гонконгский доллар

Ранее, 22 апреля, издание Business Insider (BI) писало, что положение доллара как мировой резервной валюты ослабло в 10 раз быстрее по итогам 2022 года. По данным МВФ, влияние этой валюты в мире в виде основной резервной ослабевает, так как центробанки разных стран перераспределяют свои активы, переключаясь на юань, крону и южнокорейскую вону.

19 апреля газета Financial Times подчеркнула, что США ускорили процесс краха доллара, когда решили использовать мировую финансовую систему против России. Валютный аналитик Стивен Джен уточнил, что доля американской валюты среди официальных мировых резервных уменьшилась с 73% в 2001 году до 55% в 2021 году, а в 2022-м уровень упал еще ниже — до 47%.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» 28 февраля отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

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