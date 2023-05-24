Путин заявил о продолжении работы по переходу на национальные валюты
Россия продолжает работу по переходу на использование национальных валют. Об этом 24 мая заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что в сфере международных финансов на данный момент происходят кардинальные изменения, и России удается не только адаптироваться к ним, но и стать одним из лидеров этих процессов.
«Мы ведем курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерены еще активнее работать с партнерами во всем мире и в ЕвраАзЭс, в том числе для полноценного перехода на национальные валюты», — сказал российский лидер.
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