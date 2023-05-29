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Дзюба ответил Овечкину: «Сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень»

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Нападающий московского ФК «Локомотив» Артем Дзюба ответил капитану клуба «Вашингтон» Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) Александру Овечкину, который назвал его «слабеньким». Его слова привел телеканал «Матч ТВ» в воскресенье, 28 мая.

«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить (такое сказать — Ред.). Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — сказал Дзюба.

Один плюс: рискует ли «Локомотив», продлив контракт с Дзюбой
Решение оправдает себя, если форвард сохранит нынешнюю мотивацию

26 мая Овечкин посетил тренировку футболистов московского «Динамо» перед с железнодорожниками в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Форвард Федор Смолов предложил обладателю Кубка Стэнли «потолкаться» с Дзюбой. Овечкин ответил нападающему: «Чего с ним толкаться? Он слабенький».

В тот же день Александр Овечкин приехал на базу «Динамо» с клюшкой и шайбой и показал, как умеет с ними обращаться. В прошлом он выступал за хоккейный клуб «Динамо».

25 мая «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой. Соглашение с нападающим рассчитано до конца следующего сезона. Как отметили в пресс-службе «железнодорожников», переговоры о новом контракте прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон.

В прошедшем сезоне Овечкин сыграл в 74 матчах НХЛ, во время которых он забросил 42 шайбы. Однако его команда не вышла в плей-офф. В последний раз вашингтонский клуб не участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли в 2014 году.

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