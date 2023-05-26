Овечкин назвал Дзюбу слабеньким

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал 26 мая нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбу слабеньким во время посещения тренировочной базы столичного «Динамо».

Футбольное «Динамо» 28 мая проведет матч с «Локомотивом» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды занимают седьмое и девятое места в турнирной таблице соответственно.

«У них Артем, а ты у нас потолкаешься», — предложил игрок Федор Смолов в разговоре с Овечкиным.

«А чего с ним толкаться? Он слабенький», — ответил ему хоккеист.

После этого они вдвоем посмеялись.

Ранее в этот день Овечкин приехал на базу «Динамо» с клюшкой и шайбой и показал, как умеет с ними обращаться. В прошлом он выступал за хоккейный клуб «Динамо».

25 мая «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой. Соглашение с нападающим рассчитано до конца следующего сезона. Как отметили в пресс-службе «железнодорожников», переговоры о новом контракте прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон.

В прошедшем сезоне Овечкин сыграл в 74 матчах НХЛ, во время которых он забросил 42 шайбы. Однако его команда не вышла в плей-офф. В последний раз вашингтонский клуб не участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли в 2014 году.