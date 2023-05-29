Рок-группа Киану Ривза воссоединилась спустя 20 лет

Рок-группа Dogstar канадского актера Киану Ривза воссоединилась впервые за 20 лет. Произошло это на фестивале BottleRock в американской Долине Напа.

Коллектив исполнил 12 композиций, три из которых были новинками и войдут в новый альбом. На ближайшее время намечен тур группы.

Актер 26 мая рассказал в беседе с журналом Billboard, что все участники положительно отнеслись к предложению воссоединиться и решили записать еще один мини-альбом.

«Я скучал по совместной игре, по совместному написанию треков и совместным выступлениям», — приводит слова Ривза Life.ru.

В марте этого года фильм «Джон Уик — 4» с Киану Ривзом вышел в российский прокат. Суммарные сборы фильмов франшизы «Джон Уик» режиссера Чада Стахелски превысили $1 млрд в мировом прокате.

В конце мая стало известно, что в производство запущен пятый фильм франшизы. Как отмечает телеканал «360», глава киностудии Lionsgate Джо Дрейк подтвердил работу над картиной и то, что главную роль вновь исполнит Киану Ривз.