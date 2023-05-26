Пятый фильм франшизы «Джон Уик» запустили в работу

Руководитель киностудии Lionsgate Джо Дрейк сообщил о старте производства пятого фильма франшизы «Джон Уик», главную роль в которой исполняет голливудский актер Киану Ривз. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил веб-сайт Collider.

Дрейк также подтвердил планы по расширению интеллектуальной собственности кинокартины за счет побочных продуктов, большего количества телесериалов и видеоигр.

«Балерина» — это первый спин-офф, который выйдет в следующем году. Мы находимся в разработке еще над тремя, включая «Джона Уика 5» и телесериал», — приводятся слова Дрейка в публикации.

Ранее, 19 мая, портал Box Office Mojo сообщил, что суммарные сборы фильмов франшизы «Джон Уик» режиссера Чада Стахелски превысили $1 млрд в мировом прокате еще в начале месяца. Четвертая глава фильма была представлена 22 марта в нескольких странах, например во Франции, Турции, Швеции, Бельгии. На российских экранах фильм появился 23 марта.

Как сообщалось 3 апреля, американский боевик «Джон Уик 4» возглавил кинопрокат в России и СНГ. За период с 30 марта по 2 апреля кинокартина собрала 191,7 млн рублей.

Первая часть франшизы вышла еще в 2014 году. В центре сюжета противостояние киллера Джона Уика правлению кланов криминального мира.