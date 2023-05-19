Кассовые сборы фильмов «Джон Уик» превысили $1 млрд в мировом прокате

Суммарные сборы фильмов франшизы «Джон Уик» режиссера Чада Стахелски превысили $1 млрд в мировом прокате еще в начале мая, но официальное объявление студия Lionsgate сделала только сейчас. Эту информацию подтверждает отслеживающий кассовые сборы от кинопроката портал Box Office Mojo.

«Джон Уик находит путь к победе над «Высшим столом». Но прежде чем он сможет заслужить свою свободу, Уик должен сразиться с новым врагом — могущественными союзами по всему миру и силами, которые превращают старых друзей во врагов», — говорится на сайте.

Четвертая глава фильма была представлена 22 марта в нескольких странах, например во Франции, Турции, Швеции, Бельгии. На российских экранах фильм появился 23 марта.

В боевике сыграли Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн и другие. Киноработа попала в список самых ожидаемых премьер 2023 года.

Как сообщалось 3 апреля, американский боевик «Джон Уик 4» возглавил кинопрокат в России и СНГ. За период с 30 марта по 2 апреля кинокартина собрала 191,7 млн рублей.

Хронометраж ленты составляет практически три часа. Авторы сделали ставку на экшен: в фильме 14 основных сцен с погонями, драками и перестрелками. Первая часть франшизы вышла еще в 2014 году.