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Кассовые сборы фильмов «Джон Уик» превысили $1 млрд в мировом прокате

Box Office Mojo: кассовые сборы фильмов франшизы «Джон Уик» превысили $1 млрд в мировом прокате
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Фото: 87Eleven Entertainment
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Суммарные сборы фильмов франшизы «Джон Уик» режиссера Чада Стахелски превысили $1 млрд в мировом прокате еще в начале мая, но официальное объявление студия Lionsgate сделала только сейчас. Эту информацию подтверждает отслеживающий кассовые сборы от кинопроката портал Box Office Mojo.

«Джон Уик находит путь к победе над «Высшим столом». Но прежде чем он сможет заслужить свою свободу, Уик должен сразиться с новым врагом — могущественными союзами по всему миру и силами, которые превращают старых друзей во врагов», — говорится на сайте.

Четвертая глава фильма была представлена 22 марта в нескольких странах, например во Франции, Турции, Швеции, Бельгии. На российских экранах фильм появился 23 марта.

В боевике сыграли Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн и другие. Киноработа попала в список самых ожидаемых премьер 2023 года.

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Как сообщалось 3 апреля, американский боевик «Джон Уик 4» возглавил кинопрокат в России и СНГ. За период с 30 марта по 2 апреля кинокартина собрала 191,7 млн рублей.

Хронометраж ленты составляет практически три часа. Авторы сделали ставку на экшен: в фильме 14 основных сцен с погонями, драками и перестрелками. Первая часть франшизы вышла еще в 2014 году.

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