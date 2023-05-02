Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала выход нового альбома спустя 23 года

Музыкальная группа Dogstar канадского актера Киану Ривза летом 2023 года выпустит новый альбом впервые за 23 года, проинформировал 1 мая журнал New Musical Express (NME). Также коллектив анонсировал свои выступления.

«Как только всё выяснится, мы сразу поделимся подробностями. Так много нужно сделать, но будьте уверены, мы работаем над этим и собрали фантастическую команду, которая нам помогает», — рассказали музыканты Dogstar.

Также они сообщили о планах снять музыкальное видео в поддержку альбома после большого перерыва.

Первый альбом Our Little Visionary был выпущен в 1996 году, в 2000-м группа представила вторую пластинку под названием Happy Ending, а через два года объявила о распаде.

Летом 2022 года участники Dogstar воссоединились.