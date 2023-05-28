В Петербурге двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа
В городе Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. О случившемся сообщил 28 мая источник «Известий» в экстренных службах.
Инцидент произошел утром 27 мая. Предварительно, ребенок из-за недосмотра матери облокотился на москитную сетку, которая была установлена на окне, в результате чего выпал.
Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Малыш получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и множественные ушибы.
В ходе проверки семьи известно, что оба родителя — граждане Узбекистана — не стоят на миграционном учете.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
21 мая из окна квартиры на седьмом этаже в Кемерово выпала двухлетняя девочка. Ребенок умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.