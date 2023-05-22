Девочка погибла после падения из окна квартиры на седьмом этаже в Кемерово

Двухлетняя девочка погибла в результате падения 21 мая из окна квартиры на седьмом этаже в Кемерово. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Об этом 22 мая рассказали в пресс-службе следственного управления СК России (СК СКР) по Кемеровской области.

«Предварительно установлено, что в вечернее время местные жители увидели, что из окна квартиры седьмого этажа выпал ребенок, вызвали скорую помощь», — говорится в релизе регионального СК СКР.

В 20:15 (16:15 мск) 21 мая поступило сообщение о том, что ребенок умер в машине скорой помощи.

Расследование продолжается.

18 мая в Кузбассе во время прогулки на детской площадке пропали две сестры — двухлетняя Алена Изотова и четырехлетняя Ирина Тузова. Было возбуждено уголовное дело. Как стало известно, девочки воспитывались в многодетной семье, их родители злоупотребляли алкоголем. В поисках детей были задействованы более 300 человек. Нашли сестер в лесу местные жители, которые выполняли поисковую задачу на квадроциклах