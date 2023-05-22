Реклама
Прямой эфир
Общество
В Курганской области из-за пожароопасности объявлено штормовое предупреждение
Мир
В Республике Сербской заявили о готовности оплачивать российский газ в рублях
Спорт
Теннисист Медведев поднялся на вторую строчку рейтинга ATP
Общество
Россияне стали чаще интересоваться семейной ипотекой
Общество
Климатолог Кокорин предупредил о самых жарких годах в ближайшем будущем
Интернет и технологии
Ирландский регулятор выписал Facebook рекордный штраф
Мир
Китай выразил протест Японии за вмешательство G7 во внутренние дела страны
Мир
Три палестинца погибли после рейда ЦАХАЛ в лагерь беженцев Балата
Мир
В Боснии и Герцеговине согласились на переговоры о газопроводе для поставок из РФ
Мир
Антонов назвал одобрение США ударов по Крыму свидетельством незаинтересованности в мире
Мир
На Украине сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске
Спорт
Россиянки Горячкина и Шувалова сыграли вничью в шестом туре этапа Гран-при ФИДЕ

Девочка погибла после падения из окна квартиры на седьмом этаже в Кемерово

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двухлетняя девочка погибла в результате падения 21 мая из окна квартиры на седьмом этаже в Кемерово. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Об этом 22 мая рассказали в пресс-службе следственного управления СК России (СК СКР) по Кемеровской области.

Здравствуй, юность в синяках: чем каникулы в городе опасны для детей
Как несовершеннолетним уберечься от опасностей на самостоятельной прогулке

«Предварительно установлено, что в вечернее время местные жители увидели, что из окна квартиры седьмого этажа выпал ребенок, вызвали скорую помощь», — говорится в релизе регионального СК СКР.

В 20:15 (16:15 мск) 21 мая поступило сообщение о том, что ребенок умер в машине скорой помощи.

Расследование продолжается.

18 мая в Кузбассе во время прогулки на детской площадке пропали две сестры — двухлетняя Алена Изотова и четырехлетняя Ирина Тузова. Было возбуждено уголовное дело. Как стало известно, девочки воспитывались в многодетной семье, их родители злоупотребляли алкоголем. В поисках детей были задействованы более 300 человек. Нашли сестер в лесу местные жители, которые выполняли поисковую задачу на квадроциклах

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023