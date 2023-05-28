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CNN сообщил о снятии угрозы дефолта в США на два года

CNN: соглашение Белого дома с конгрессом снимает угрозу дефолта на два года
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Фото: Global Look Press/Igor Golovniov
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Соглашение Белого дома и республиканцев из палаты представителей конгресса, которое позволяет предотвратить дефолт в Соединенных Штатах Америки, предполагает двухлетнее повышение потолка государственного долга. Об этом 27 мая сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник.

В публикации отмечается, что повышение потолка госдолга идет в обмен на ограничение расходов федерального бюджета.

«Соглашение повышает долговой лимит на два года и ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и повысит их на 1% в 2025-м», — рассказал собеседник телеканала.

При этом, по расчетам минфина без согласия конгресса на дополнительные заимствования США уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии в полном объеме выполнять свои долговые обязательства.

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Накануне американский президент Джо Байден сообщил, что достигнутые с республиканцами принципиальные договоренности предотвратили катастрофический дефолт в США. По его словам, 28 мая переговорные группы завершат работу над законодательным текстом, и соглашение будет передано в палату представителей и сенат Соединенных Штатов Америки.

В свою очередь, спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти назвал соглашение по госдолгу достойным американского народа.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что госдолг США превысил российский более чем в 100 раз по итогам 2022 года. У Соединенных Штатов Америки — $31,42 трлн, а у России — $294,8 млрд.

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