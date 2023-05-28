Спикер Маккарти объявил о достижении договоренности с Белым домом о предотвращении дефолта

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти подтвердил достижение принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении дефолта по государственному долгу. Об этом в субботу, 27 мая, он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«После того, как он (глава государства Джо Байден — Ред.) потерял время и месяцами отказывался вести переговоры, мы пришли к принципиальному соглашению, достойному американского народа», — написал законодатель в соцсети.



Республиканец отметил, что его сторонники готовы осуществить большие и последовательные перемены в Вашингтоне. В частности, он заявил о планах проголосовать за соглашение об ограничении долга, которое остановит «безрассудные расходы демократов».



Кроме того, планируется вернуть неизрасходованные средства на COVID, а также заблокировать новые налоговые схемы Байдена и многое другое.

Маккарти добавил, что текст соглашения опубликуют 28 мая, а затем поставят на голосование 31 мая.

Ранее в этот день портал Punchbowl News сообщал, что администрация президента США Джо Байдена и республиканцы в конгрессе достигли принципиальной договоренности по сокращению бюджетных расходов на консультациях по предотвращению дефолта по федеральной задолженности.

Также в этот день телеканал NBC News сообщил, что американский лидер Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти обсудили по телефону оставшиеся вопросы в рамках консультаций по повышению потолка госдолга для предотвращения дефолта. Об итогах разговора не сообщалось. Стороны в последние дни указывают на значительный прогресс в достижении компромисса, добавил телеканал.

Международный валютный фонд призывал 26 мая конгресс США немедленно поднять потолок госдолга и начать обсуждение бюджета на 2024 год. Повышение потолка госдолга может привести к появлению системных рисков как для американской, так и для мировой экономики, уточняли в МВФ.

Кроме того, в этот же день минфин США изменил ожидаемый срок дефолта страны с 1 на 5 июня.