Эксперты рассказали о выгодных видах страхования для путешественников

Защитить туриста от различных рисков во время поездок по России и за границей поможет специальное страхование. Эксперты рассказали «Известиям», какой бывает страховка для путешественников и на что нужно обратить внимание при ее оформлении.

«Как основное покрытие, полис страхования путешественников обеспечивает организацию и оплату экстренных медицинских услуг для туриста в случае заболевания или травмы. Дополнительно к основному покрытию страховая компания берет на свои плечи расходы по медицинской транспортировке, репатриации, визитам родственников и прочее», — рассказал управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Он объяснил, что полис можно дополнить рисками: «активный отдых» («спорт», «полис для спортивного туризма», «экстрим» и т.д.), страхование багажа, страховка от задержки или отмены рейса, страхование квартиры на время отпуска, домашних животных на время путешествия, страховка от несчастных случаев (в отличие от медицинского страхования туристов такой полис предусматривает выплату фиксированной суммы в случае травмы), страхование гражданской ответственности клиента (выплата предусмотрена в случае причинения ущерба третьим лицам, например повреждения имущества гостиницы), страхование спортивного снаряжения, а также невозможности совершить поездку.

Искра посоветовал путешественникам, заинтересованным в занятиях спортом, заранее оформить опцию «активный отдых», так как дооформить ее в поездке уже не получится.

В то же время исполнительный директор Asteria tour Анна Фарахова отметила, что медицинский полис всегда включен в турпакет, а страхование отмены поездки остается на усмотрение туристов и предлагается дополнительно. Она объяснила, почему нужен такой полис.

«Если вы аннулируете по собственной инициативе забронированный тур, туроператор удерживает проценты от его стоимости. При этом неважно, уважительная ли это причина или просто передумали. Чем ближе дата вылета, тем выше процент. При отмене тура за 2–3 дня до вылета размер удержания может составлять 100%! И здесь приходит на помощь страховка отмены поездки, которая предполагает компенсацию ваших понесенных расходов от аннуляции тура», — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что многие программы страхования от невыезда имеют ряд ограничений: предполагают франшизу 15% (невозвратная часть), или не признают страховым случаем болезнь с амбулаторным лечением дома (признается только госпитализация), или учитывают оба варианта. Фарахова рекомендовала брать расширенный вариант страхования.

Исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак рассказал, что среди страховок наиболее распространенным является страхование на случай болезни.

«Наличие этого документа — необходимое условие для получения шенгенской визы и виз некоторых других стран. В иных случаях решать, нужна ли страховка, — личный выбор каждого», — уточнил он.

Эксперт добавил, что во многих странах нет бесплатной медицины и цены на медицинские услуги могут быть выше, чем в частных клиниках в России.

«При оформлении страховки важно внимательно прочитать, какие случаи она покрывает. Рекомендуем выбирать те страховки, в которые включены обострение хронических заболеваний, травмы, полученные во время активного отдыха, алкогольное отравление. Часто страховщики экономят на таких случаях. Также стоит иметь в виду, что не каждая страховка может быть принята в зарубежной больнице. У медицинских учреждений обычно заключен договор с компанией-посредником, которая заключает соглашения со страховыми компаниями», — сказал Баджурак.

В свою очередь, Искра уточнил, что наиболее частая ошибка туристов — обращаться в клиники напрямую, не ставя в известность ассистанс-компанию, которая от имени страховщика организует помощь в стране поездки.

«Если нет угрозы жизни, в первую очередь необходимо позвонить в ассистанс, который вызовет доктора или подберет клинику для лечения», — подчеркнул он.

Директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета» Дарья Зубрицкая отметила, что в ряде стран наличие такого страхового полиса — обязательное условие для въезда на их территорию иностранцев.

«Страны с визовым режимом требуют наличие страховки еще на этапе только подачи документов на визу. Некоторые страны обязывают включать в договор страхования покрытие определенных рисков, таких как COVID-19 (в период пандемии это было особенно востребовано), гражданской ответственности и прочее», — добавила она.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что, согласно исследованию «СберСтрахования» и «СберСтрахования жизни», в рейтинге популярных отпускных направлений у российских путешественников лидируют курорты Черного моря, Турция и Египет.