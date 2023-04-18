Пролетели в отпуск: как безопасно забронировать тур для отдыха

В Ярославле турагент обманула семью, которая собиралась отдохнуть в Египте, — женщина, которая занималась оформлением поездки, просто исчезла вместе с 250 тыс. рублей. При этом выяснилось, что от действий мошенницы пострадали еще несколько человек. Как безопасно приобрести тур и не нарваться на обман — выясняли «Известия».

Пропавший агент

О случае с обманом «Известиям» рассказал ярославский бизнесмен Григорий Б. Жена подарила ему тур в Египет на 23 февраля. Супруги запланировали улететь в отпуск весной и стали к нему готовиться: купили пляжную одежду, собрали чемоданы и начали ждать документы из турагентства.

Но вдруг агент, которая бронировала отель, неожиданно перестала выходить на связь. Не дождавшись ответа, жена Григория Александра написала заявление в полицию. Там выяснилось, что от действий этого же «специалиста» пострадали еще несколько человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— При этом жена доверяла ей, поскольку уже три раза оформляла через нее путевки и всё было хорошо. Видимо, не в этот раз, — сказал мужчина.

В результате он всё равно отвез семью на море, чтобы не расстраивать супругу и детей. Одновременно бизнесмен ждет результатов расследования, чтобы привлечь агента к ответственности.

Способы бронирования

Сегодня есть несколько вариантов забронировать тур. Это можно сделать самостоятельно на сайтах туроператоров или агрегаторов. Другой вариант — обратиться в турагентство или к индивидуальному агенту. Но последнее бывает рискованно, что наглядно показывает случай Григория.

Поэтому эксперты советуют оформлять туры через известные онлайн-сервисы: как правило, все отели и другие партнеры там проходят несколько этапов проверки. При этом важно понимать, на настоящем ли сайте вы находитесь — для этого нужно внимательно проверить адрес в поисковой строке и контакты для связи .

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Если вы планируете воспользоваться новым для себя туроператором, проверьте, входит ли он в одну из ассоциаций туроператоров, например АТОР. Также сайты большинства крупных операторов туроператоров и турагентств отмечены специальной синей галочкой в «Яндекс Поиске» , — рассказывают «Известиям» в пресс-службе сервиса «Яндекс Путешествия».

При бронировании лучше спросить у администратора отеля о том, будут ли доступны все нужные услуги в даты вашего заезда. Например, в описании гостиницы может быть написано о бассейне на территории, но там могут проходить ремонтные работы. Также рекомендуется узнать, что именно включено в стоимость проживания: доступно ли, к примеру, SPA.

Как проверить турагента

При покупке тура в малоизвестном агентстве или у отдельного агента нужно обязательно верифицировать его. И одних отзывов здесь недостаточно — они бывают поддельными.

— В последнее время в соцсетях стало очень много специалистов по турпоездкам. Туры предлагаются блогерами, не имеющими документов, навыков общения, не умеющих даже оформить договор. Иногда они предлагают слишком низкие цены, а по факту заменяют предложенные услуги на другие или вовсе берут деньги и скрываются, — рассказала «Известиям» эксперт по туризму, основатель студии путешествий Wanderlust Ольга Смышляева.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Поэтому при обращении в новое агентство всегда лучше приехать в офис и лично посмотреть его, запросить документы. Это должны быть учредительные бумаги, выписка ЕГРН и регистрация в налоговой.

— В самом агентстве всё должно быть официально оформлено в соответствии с законодательством — с составлением договора и предоставлением кассового чека (с ним можно обратиться в суд, если что-то пойдет не так) , — отмечает собеседница.

Насторожить должно несколько моментов: если лицо, которое оказывает услугу, не может предоставить юридические документы своей организации; не гарантирует предоставление кассового чека; предлагает перевести деньги или расплатиться только наличкой. К таким агентам Ольга Смышляева обращаться не советует.

Лучший способ

По мнению эксперта, лучше и безопаснее всего обращаться в проверенное агентство индивидуального туризма: там сотрудники помогут выбрать направления, исходя из подробных запросов и пожеланий. Также они могут предложить составить индивидуальный тур, которого нет в общих пакетах.

— Например, если вы хотите поехать в страну с развитой экскурсионной инфраструктурой, то турагент предложит личного гида, который будет водить вас по заранее оговоренной местности. С индивидуально подобранным туром вам предложат такие варианты заселения и перелеты, которые будут максимально безопасны с точки зрения переноса или отмены, — рассказывает эксперт.

Фото: AP/Rafiq Maqbool

К примеру, можно оформить тур с оплатой отеля не сразу, а при подтверждении, но место за клиентом всё это время будет сохранено. Индивидуальные агенты работают со всеми основными операторами, поэтому наценки за пакет не будет.

Всем, кто хочет сэкономить на поездке, эксперты советуют бронировать туры заранее. Дороже всего стоит отдых летом или во время праздников, поэтому в первом случае лучше начинать планировать его за 3–4 месяца (а по самым популярным направлениям — и за полгода), а во втором — за полтора-два, говорят в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

— Чем ближе к дате вылета вы покупаете билеты, тем они будут дороже. Тот же принцип действует и с отелями: иногда при раннем бронировании они могут дать скидку до 30% , — отмечает Ольга Смышляева.

Эксперт подчеркивает, что найти горящий тур сегодня почти невозможно, поскольку перелеты осуществляются регулярными рейсами и у компаний нет нужды заполнять самолет на все 100%.

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

— И важно помнить, что при работе с хорошим турагентом есть возможность отменить рейс без штрафов, с возвращением всех затраченных средств, — говорит она.

Покупай, но проверяй

Даже если человек хочет купить тур у агента, который приходится ему знакомым, лучше всё же выяснить, на основании какого документа работает этот специалист , советует юрист Юрий Капштык. Знание механики того, как туроператоры продают путевки, и роль продавца еще не делают его настоящим агентом.

— Ни один агент или даже частное лицо, предлагающее приобретение путевок, не даст вам никаких гарантий по поводу предстоящей поездки — просто потому, что до конца не владеет информацией , — говорит собеседник «Известий». — Только туроператор, который фактически аккредитовал турагента на работу, заключает с вами договор в его лице.

По словам Капштыка, физлица могут быть агентами, но тогда у них на руках должен быть соответствующий агентский договор, который можно попросить для ознакомления. При этом надо понимать, что агент работает за процент от приобретенного тура, а значит, и размер его ответственности ограничен этими процентами.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Даже если вы будете судиться с ним, то в лучшем случае сможете взыскать лишь эти проценты , — отмечает Капштык. — Причем в суде вам придется доказывать, что вы стали жертвой обмана или оказались введены в заблуждение.