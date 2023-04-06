Названы популярные у россиян направления для отдыха летом

В рейтинге популярных отпускных направлений у россиян лидируют курорты Черного моря, Турция и Египет, следует из исследования «СберСтрахования» и «СберСтрахования жизни», с которым ознакомились «Известия» 6 апреля.

Так, в отдыхе у Черного моря заинтересованы 10% опрошенных, планируют отправиться в Турцию 6% респондентов, в Египет — 6%. Еще 4% задумались о поездке в горы, 3% отправятся в путешествие по городам, 2% — в Калининградскую область, 41% проведут отпуск на даче, 32% останутся дома.

Как выяснили эксперты, взять двухнедельный отпуск в июне–сентябре планирует каждый второй россиянин.

«52% россиян хотят взять двухнедельный отпуск в июне–сентябре. 14% отправятся отдыхать в апреле–мае, 8% поедут на отдых в октябре–декабре. 26% пока не определились с датами. Респонденты озвучили и свой бюджет на длинный отпуск: в среднем по стране эта сумма составила 61 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

При этом только каждый десятый опрошенный (10%) регулярно откладывает на отпуск.

«Мы рекомендуем установить бюджет на отдых в размере 10–20% годового дохода. Если вы планируете отпуск, нужно регулярно откладывать на такую цель хотя бы небольшую сумму с каждой зарплаты. Это удобно с накопительным страхованием жизни. <…> А защититься от незапланированных трат в отпуске поможет страхование путешественников, которое покрывает самые распространенные туристические риски: травмы и заболевания, включая солнечные ожоги, утерю документов и багажа, задержку рейса и многое другое», — отметила управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова.

Ранее, 11 марта, сервис SuperJob сообщил, что, согласно опросу, этим летом россияне также планируют во время отпуска посетить Сочи, Крым и Алтай.

В Альянсе турагентств России рассказали «Известиям», что отдых в Сочи подорожал на 20–30% по сравнению с прошлым годом. Так, отпуск на двоих на десять дней в четырехзвездочном отеле с трехразовым питанием может обойтись в 220 тыс. рублей.