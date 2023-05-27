При крушении самолета в Австрии погибли два человека

На западе Австрии в районе Пинцгау погибли два человека во время крушения легкомоторного самолета. Об этом 27 мая сообщает сайт телеканала ORF.

Инцидент произошел в 12:00 (11:00 мск). Небольшой самолет разбился у парковки на трассе недалеко от коммуны Брук-ан-дер-Глокнерштрассе. Издание со ссылкой на полицию сообщает, что на месте крушения произошел пожар и небольшие взрывы.

«Во время крушения самолет раскололся на отдельные части и загорелся, а двое пассажиров обгорели до неузнаваемости», — цитирует сайт командира полиции Маркуса Хеттеггера.

Причина аварии и личности погибших пока не уточняются. Отмечается, что трасса, где произошло крушение, будет закрыта на несколько часов.

Экскурсионный самолет 20 мая также потерпел крушение в швейцарском кантоне Невшатель, несколько человек погибли. По данным полиции, самолет вылетел в субботу утром из аэропорта города Ла-Шо-де-Фон.