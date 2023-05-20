Экскурсионный самолет потерпел крушение в Швейцарии
Экскурсионный самолет потерпел крушение в швейцарском кантоне Невшатель, несколько человек погибли. Об этом 20 мая сообщает сайт местного радио RTN.
Судно разбилось утром в субботу на крутом склоне. Спасатели и правоохранители уже работают на месте происшествия.
Тип разбившегося самолета и количество погибших пока не раскрываются. По словам представителя полиция Невшателя, пресс-релиз будет выпущен к вечеру, когда данные о пассажирах сообщат их семьям.
Обстоятельства крушения выясняются.
Новость дополняется