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На Украине запретили крестный ход УПЦ под предлогом военного положения
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На Украине запретили крестный ход УПЦ под предлогом военного положения

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Str
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Полиция запретила Украинской православной церкви (УПЦ) проведение крестного хода, сославшись на военное положение. Об этом 27 мая сообщил Союз православных журналистов.

«Полиция составила административные протоколы на организатора и соорганизаторов крестного хода в Банченский мужской монастырь. В полиции подчеркнули, что крестные ходы на территории Украины в период действия военного положения запрещены», — говорится в сообщении.

Крестный ход пыталась организовать Черновицко-Буковинская епархия УПЦ. Вознесенский Банченский монастырь находится в селе Банчены Черновицкой области на западе Украины.

В связи с произошедшем полиция объявила подозрение митрополиту Банченскому Лонгину.

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Ранее, 20 мая, сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) незаконно захватили Свято-Ильинский храм УПЦ в селе Борочиче Волынской области. Прихожане церкви не принимали участия в собрании, на котором якобы согласовывалось решение о переходе в юрисдикцию ПЦУ.

В мае возобновились рейдерские захваты храмов на Украине. Так, 7 мая произошла попытка захвата Свято-Николаевского храма в селе Митинцы Хмельницкой области. Рейдеры взломали замок на воротах и ворвались на территорию храма, где в этот момент молились верующие канонической УПЦ. Один из нападавших с ножом подбежал к ребенку, который звонил в колокол, и перерезал шнур.

В тот же день Союз православных журналистов сообщил о захвате Свято-Михайловского храма в городе Боярке Киевской области раскольниками. После этого прихожанам УПЦ пришлось молиться под открытым небом.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

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