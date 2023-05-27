На Украине запретили крестный ход УПЦ под предлогом военного положения

Полиция запретила Украинской православной церкви (УПЦ) проведение крестного хода, сославшись на военное положение. Об этом 27 мая сообщил Союз православных журналистов.

«Полиция составила административные протоколы на организатора и соорганизаторов крестного хода в Банченский мужской монастырь. В полиции подчеркнули, что крестные ходы на территории Украины в период действия военного положения запрещены», — говорится в сообщении.

Крестный ход пыталась организовать Черновицко-Буковинская епархия УПЦ. Вознесенский Банченский монастырь находится в селе Банчены Черновицкой области на западе Украины.

В связи с произошедшем полиция объявила подозрение митрополиту Банченскому Лонгину.

Ранее, 20 мая, сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) незаконно захватили Свято-Ильинский храм УПЦ в селе Борочиче Волынской области. Прихожане церкви не принимали участия в собрании, на котором якобы согласовывалось решение о переходе в юрисдикцию ПЦУ.

В мае возобновились рейдерские захваты храмов на Украине. Так, 7 мая произошла попытка захвата Свято-Николаевского храма в селе Митинцы Хмельницкой области. Рейдеры взломали замок на воротах и ворвались на территорию храма, где в этот момент молились верующие канонической УПЦ. Один из нападавших с ножом подбежал к ребенку, который звонил в колокол, и перерезал шнур.

В тот же день Союз православных журналистов сообщил о захвате Свято-Михайловского храма в городе Боярке Киевской области раскольниками. После этого прихожанам УПЦ пришлось молиться под открытым небом.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.