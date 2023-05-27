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Глава МИД Турции не увидел прогресса в вопросе вступления страны в ЕС

Чавушоглу заявил, что не рассчитывает на возобновление процесса вступления Турции в ЕС
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Фото: Global Look Press/hilipp von Ditfurth
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 26 мая заявил, что не рассчитывает на прогресс в вопросе вступления Турции в Евросоюз (ЕС) в ближайшей перспективе.

«Это факт, что наше взаимодействие с ЕС замедлилось. Я не ожидаю прогресса в вопросе членства в ЕС в будущем», — приводит его слова телеканал NTV.

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Ранее, 17 мая, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил в беседе с «Известиями», что есть сомнения касательно вступления Украины и Турции в Евросоюз.

В это же день газета Politico со ссылкой на слова высокопоставленных чиновников ЕС написала, что Евросоюзу придется выбирать между Украиной и Турцией при условии расширения объединения. Поводом для таких рассуждений стало желание единого кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу пересмотреть и улучшить отношения Турции и ЕС.

28 апреля председатель Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу обещал возобновить переговоры о вступлении страны в ЕС в случае успеха на президентских выборах. При этом он выразил готовность сохранять экономические связи с Россией, несмотря на критическое отношение к политике Москвы.

До этого, 5 апреля, кандидат в президенты от оппозиционных партий Турции заявил, что в случае его победы на выборах жители Турции смогут посещать страны Европейского союза в безвизовом режиме.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕЭС (в настоящее время — ЕС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.

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