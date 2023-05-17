Политолог усомнился в принятии Украины и Турции в Евросоюз

Есть сомнения, что Украину и Турцию примут в Евросоюз (ЕС). Об этом 17 мая «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Таким образом он отреагировал на статью газеты Politico о том, что ЕС придется выбирать между Украиной и Турцией при условии расширения объединения.

«Что по Турции, что по Украине каких-либо сигналов от Еврокомиссии, от высших чиновников Евросоюза не поступало относительно того, что объединение готово принять кого-то из них как равноправного участника», — сказал Денисов.

Политолог отметил, что складывается впечатление, будто издание Politico целенаправленно дезинформирует общественность для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Турции.

«Ведь, как мы знаем, с момента, как [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган находится у власти, дискуссии, связанные с интеграцией в ЕС, прекратились на серьезном уровне. Этот путь был признан явно не приоритетным», — сказал он.

Предполагать, что Украина будет принята в Евросоюз в ускоренном варианте также наивно, добавил собеседник «Известий».

Поводом для таких рассуждений Politico называет желание единого кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу пересмотреть и улучшить отношения Турции и ЕС.

Журналисты сообщают, что высокопоставленные чиновники ЕС обеспокоены тем, что желание Кылычдароглу активизировать переговоры о вступлении Турции в ЕС может осложнить обсуждения о расширении Союза и Украине. При этом, по словам чиновников, сложности могут возникнуть даже с учетом того, что Киев пользуется значительно более широкой политической поддержкой, чем Анкара, при вступлении. Однако в статье отмечается, что некоторые в ЕС вздохнут с облегчением, если победу в выборах одержит Эрдоган, а не оппозиция, которая стремится к сотрудничеству с ЕС.

Эрдоган 16 мая в эфире телеканала CNN заявил, что в случае победы на выборах главы государства собирается продолжить текущую политику в отношении России.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на начало переговоров по вступлению Украины в ЕС в 2023 году. Также он заявил, что страна «всегда была Европой».