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Якубов одержал победу над Рябым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский боец MMA Ильяс Якубов судейским решением одержал победу над бойцом лиги «Наше дело» Юрием Рябым в поединке в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляцию в пятницу, 26 мая, ведет телеканал РЕН ТВ.

Под конец первого раунда Рябой взял инициативу, однако травма руки не позволила ему держать темп. В итоге Якубов всё же обратил ход боя в свою пользу, хотя Рябой не сдавался и пытался отвечать сопернику.

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Что готовит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Накануне участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли процедуру взвешивания. Ильяс Якубов показал вес в 90,6 кг, его противник Юрий Рябой — 77,6 кг.

Также в этот день участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку перед турниром. Тренировка прошла в спокойной обстановке и больше напоминала дружеский спарринг. Бойцы отрабатывали новые и старые приемы, а также присматривались к противникам.

23 мая Якубов заявил, что его сопернику придется тяжело в их предстоящем бою и он попытается закончить его досрочно. При этом он отметил, что Рябой — достаточно крепкий боец, который «идет до конца».

В свою очередь, 21 мая, Якубов сказал «Известиям», что много тренируется и работает ради своей семьи. По его словам, медали и кубки — это всего лишь железо, которое «ничего не стоит в этой жизни», а семья является самым дорогим и важным на свете.

Также 26 мая состоится поединок россиянина Алексея Олейника и британца Оли Томпсона, который станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев.

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