Ильяс Якубов заявил о намерении закончить бой с Юрием Рябым досрочно

Российский боец MMA Ильяс Якубов заявил, что его сопернику Юрию Рябому придется тяжело в их предстоящем бою и он попытается закончить его досрочно.

«Завтра ему будет тяжело, потому что я буду выкладываться и делать всё, чтобы закончить бой досрочно. А сели не закончу досрочно, то хочу показать зрелищный бой и выйти из него победителем», — заявил Якубов 23 мая во время пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия», приуроченной к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Олейник VS Томпсон».

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