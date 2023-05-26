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США намерены обсуждать с новым правительством Турции вступление Швеции в НАТО

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Фото: Global Look Press/Tt/Henrik Montgomery
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США намерены взаимодействовать по вопросу вступления Швеции в НАТО с новым правительством Турции, которое установится после выборов. Об этом 26 мая заявил врио заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

«Швеция готова к членству в НАТО уже сейчас. В ближайшее воскресенье в Турции состоится второй тур выборов президента. Посмотрим, как они пройдут. Очевидно, что это будет неотъемлемой частью наших консультаций в рамках взаимодействия с новым турецким правительством», — сказал он на брифинге.

Хоган выразил надежду на то, что Турция и Венгрия ратифицируют протокол о вступлении Швеции в НАТО до саммита альянса, который состоится в июле в Вильнюсе.

Голоса препятствий: Эрдоган и Кылычдароглу вышли во второй тур выборов
Почему эксперты делают ставку 28 мая на действующего лидера Турции

Ранее в этот день турецкая газета Hürriyet со ссылкой на соцопрос сообщила, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержит победу во втором туре президентских выборов, набрав 53,7% голосов. Исследование проводилось очно с участием более 3 тыс. человек в 26 провинциях.

Второй тур президентских выборов пройдет в Турции 28 мая. По итогам первого тура, прошедшего 14 мая, Эрдоган получил 49,51%, а его соперник оппозиционер Кылычдароглу — 44,88%. Оган набрал 5,17%.

Ранее, 7 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса в Вильнюсе. Помимо этого он заявил, что Турция имеет законные личные интересы, которые путем обсуждения уже привели к успешному присоединению Финляндии 4 апреля.

В настоящее время Турция выступает против вступления Швеции в НАТО, выдвинув ряд требований к Стокгольму.

В апреле генсек НАТО Столтенберг отметил, что Швеция полностью выполнила свои обязательства для вступления в альянс, на пути страны не должно быть препятствий.

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