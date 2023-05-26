Wildberries намерена подать в суд на правозащитника Волкова

Маркетплейс Wildberries заявил о намерении подать в суд исковое заявление о защите своей репутации на председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы, главу Союза электронной торговли Георгия Волкова. Об этом «Известиям» 26 мая рассказали в пресс-службе Wildberries.

Поводом к этому, как утверждают в компании, послужило то, что Волков рассказал ТАСС о том, что Wildberries «без решения суда заблокировала денежные средства поставщиков на сумму около 2,23 млрд рублей, а также удерживает и реализует чужое имущество (товар) на сумму около 50 млрд рублей в отсутствие каких-либо законных оснований». По его словам, в этой связи прокуратура Москвы намерена провести проверку.

«Волков, которого цитируют некоторые СМИ, не имеет официального отношения к этой ситуации и не является формальным представителем какой-либо из сторон. Его формальная роль в ситуации не определена и вызывает сомнения. Приведенные им цифры и факты не соответствуют действительности, и в этой связи мы рассмотрим возможность защиты своей репутации в судебном порядке», — заявили после публикации в Wildberries.

При этом, в компании отметили, что самостоятельно обратились в правоохранительные органы.

«С самого первого дня обнаружения мошеннической схемы в рекламном сервисе Wildberries мы по собственной инициативе взаимодействуем со всеми правоохранителями. Сейчас идет конструктивный диалог и обмен всей необходимой информацией», — подчеркнули в пресс-службе.

В Wildberries также заявили, что взаимодействуют со всеми продавцами, по чьим аккаунтам временно приостановлены выплаты из-за участия в нелегальных схемах продвижения товаров, прямого нарушения правил платформы и получения необоснованной выгоды за счет площадки.

«При этом у них есть полный доступ к кабинетам. Подчеркиваем: мы до сих пор не получили от этих продавцов никаких формальных претензий, действуем в рамках договора, а выплаты приостановлены временно», — подытожили в компании.

О том, что служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов, стало известно 11 мая. Через специальный Telegram-бот около 300 продавцов получили рекламные услуги, не оплачивая их. Размер ущерба, по предварительным данным, составил около 650 млн рублей.

В тот же день предприниматели, которым были выставлены счета за неоплаченные услуги продвижения, собрались у бизнес-центра «Демидов» в Москве. Позднее в пресс-службе компании заявили «Известиям», что открыты к диалогу с продавцами.

12 мая в компании сообщили, что достигли договоренности с продавцами: было принято решение о заморозке начислений за рекламу на время проведения следственных действий.

23 мая в Wildberries заявили, что завершили проверку 60% из 300 продавцов, которые подозреваются в использовании «серых» схем продвижения. Отмечалось, что их причастность подтверждена, но сумма ущерба является невысокой, поэтому было принято решение «разморозить» их баланс и возобновить сотрудничество.