Wildberries разморозит счета 60% причастных к «серым» схемам продвижения

Маркетплейс Wildberries завершил проверку 60% из 300 продавцов, которые подозреваются в использовании «серых» схем продвижения на платформе. Их причастность подтверждена, но сумма ущерба является невысокой, поэтому принято решение «разморозить» их баланс и возобновить сотрудничество, сообщили 23 мая «Известиям» в пресс-службе компании.

Отмечается, что их также предупредили о недопустимости использования подобных схем в будущем.

«Баланс порядка 40% продавцов пока еще «заморожен» на период проведения проверки правоохранительными органами, которая была продлена до 10 июня», — уточнили в Wildberries.

О том, что служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов, стало известно 11 мая. Через специальный Telegram-бот около 300 продавцов получили рекламные услуги, не оплачивая их. Размер ущерба, по предварительным данным, составил около 650 млн рублей.

В тот же день предприниматели, которым были выставлены счета за неоплаченные услуги продвижения, собрались у бизнес-центра «Демидов» в Москве. Позднее в пресс-службе компании заявили «Известиям», что открыты к диалогу с продавцами.

12 мая в компании сообщили, что достигли договоренности с продавцами: было принято решение о заморозке начислений за рекламу на время проведения следственных действий.

Адвокат, руководитель уголовной практики Vinder Law Office Максим Маценко разъяснил «Известиям», что злоумышленников, из-за которых Wildberries понесла убытки, могут привлечь к ответственности за причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения. Максимальный срок лишения свободы по данной статье — до пяти лет.