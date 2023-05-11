Юрист рассказал об ответственности для причинивших ущерб Wildberries на 650 млн рублей

Злоумышленников, из-за которых онлайн-платформа Wildberries понесла ущерб на сумму около 650 млн рублей, могут привлечь к ответственности за причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения. Об этом «Известиям» 11 мая рассказал адвокат, руководитель уголовной практики Vinder Law Office Максим Маценко.

Ранее в этот день в пресс-службе Wildberries сообщили, что в компании раскрыли нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов: злоумышленники предложили продавцам воспользоваться услугами рекламы через специальный Telegram-бот. Предложением воспользовалось около 300 продавцов, а размер ущерба, по предварительным данным, составил около 650 млн рублей. В связи с этим в правоохранительные органы было направлено обращение с заявлением для возбуждения уголовного дела.

«Действия злоумышленников правоохранительными органами могут быть квалифицированы по ст. 165 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения (максимальный срок лишения свободы по данной статье — до пяти лет. — Ред.). Учитывая известные обстоятельства, а также размер ущерба, уголовное дело, скорее всего, будет возбуждено», — заявил Маценко.

При этом он отметил, что данное преступление отличается в первую очередь тем, что здесь не происходит хищения. Ущерб причиняется в форме «упущенной выгоды», когда потерпевший недополучает доход, на который вправе рассчитывать.

«Какие еще меры будут предприниматься Wildberries, в настоящее время прогнозировать сложно. Вряд ли площадка будет добиваться привлечения к уголовной ответственности всех продавцов, воспользовавшихся услугами Telegram–бота. Помимо правовых препятствий, возможно, связанных со сложностью доказывания наличия умысла на совершение преступления и других, такая деятельность несет репутационные риски», — подчеркнул Маценко.

Кроме того, по мнению адвоката, скорее всего, Wildberries попытается урегулировать убытки в досудебном порядке.

В этот же день в пресс-службе Wildberries заявили «Известиям», что компания открыта к диалогу с продавцами , которым ранее были выставлены счета за неоплаченные услуги продвижения на площадке. Из-за этого у главного офиса компании был организован митинг.